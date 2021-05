Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ladungsdiebstahl - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - Verkehrsunfallmitteilung

Fulda (ots)

Ladungsdiebstahl

Burghaun - Unbekannte entwendeten von Montagnachmittag (17.05) bis Dienstagmorgen (18.05.) 40 Reifen der Marke Hankook aus einem roten Lkw auf dem Rastplatz Großenmoor an der Autobahn 7. Während der Fahrer seine Pausenzeiten einhielt, durchtrennten unbekannte Täter die Zollschnurr des Aufliegers und entwendeten so unbemerkt das Diebesgut im Wert von rund 2.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hünfeld - Am Dienstag (18.05.) wurde in der Zeit zwischen 12 Uhr und 16.40 Uhr auf dem Skater - Parkplatz in der Molzbacherstraße, gegenüber der Bundespolizei, ein geparkter, weißer SUV Mazda CX-5 an der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt. Möglicherweise fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich mit hellblauem Fahrzeug, beim Rangieren gegen das geparkte Auto und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem SUV entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Hünfeld unter Telefon 06652-96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Hünfeld

Verkehrsunfallmitteilung

Petersberg - Am Dienstag (18.05.), gegen 10.20 Uhr, stieß eine 65-jährige BMW-Fahrerin beim Ausparken auf dem Parkplatz des Justus-Liebig-Center mit dem VW-Golf eines 77-jährigen, der gerade einparken wollte, zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell