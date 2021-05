Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Brand auf einem Balkon - zwei Leichtverletzte

Wesel (ots)

Am Sonntag, den 09.05.2021, gegen 14.15 Uhr, kam es in Moers an der Bismarckstraße zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Dabei gerieten, aus bisher ungeklärter Ursache, Pflanzkübel, sowie ein hölzernes Vogelhaus in Brand. Der Wohnungsinhaber befand sich zum Brandzeitpunkt nicht in seiner Wohnung. Durch die Rauchentwicklung wurden zwei Hausbewohner leicht verletzt und zur Kontrolle in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Durch das Feuer entstand zudem geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

