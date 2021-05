Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - schwerverletzter Motorradfahrer nach Alleinunfall

Wesel (ots)

Am Sonntag, den 09.05.2021, gegen 12.35 Uhr, kam es in Sonsbeck zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers. Dabei befuhr ein 31- jähriger Mann aus Polen die Xantener Straße von Sonsbeck in Richtung Xanten. Im Bereich einer Kurve verlor er, aus bisher ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Krad und kam anschließend zu Fall. Der Kradfahrer wurde durch den Unfall schwerverletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Um austretende Betriebsmittel kümmerte sich die örtliche Feuerwehr. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr bis 14.15 Uhr durch Polizeibeamte umgeleitet.

