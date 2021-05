Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8

Voerder verstirbt

Voerde (ots)

Am Freitagvormittag gegen 11.15 Uhr ereignete sich auf der Hindenburgstraße (B 8) zwischen Bahnhofstraße und Schwanenstraße ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 69-jähriger Autofahrer aus Voerde befuhr die B 8 in Richtung Dinslaken und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto und geriet schließlich in den Straßengraben. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem er später verstarb.

Beide Insassen des entgegenkommenden Autos, eine 74-jährige Dinslakenerin und ein 78-jähriger Dinslakener, brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Abschleppunternehmen bargen beide beschädigten Fahrzeuge.

Die Bundesstraße musste bis 13.30 Uhr für die Unfallaufnahme und Bergung der Autos zwischen Bahnhofstraße und Tenderingsweg / Rahmstraße gesperrt werden.

Die Polizei leitete den Verkehr um.

