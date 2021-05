Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei verhaftet zwei Männer

Wesel (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr machten sich zwei Männer an den Containern des Baubetriebshofes der Stadt Wesel an der Werner-von-Siemens-Straße zu schaffen.

Die alarmierte Polizei entdeckte die Männer, einen 30-Jährigen und einen 44-Jährigen (beide aus Wesel), versteckt in einem Container.

Während der 30-Jährige sofort festgenommen werden konnte, versuchte der 44-Jährige erfolglos zu flüchten.

Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

