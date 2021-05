Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Zwei Drittel der Radfahrer fahren ohne Helm - Polizei appelliert, zur höheren Sicherheit einen Helm zu tragen

Kreis Wesel (ots)

Mehr als zwei Drittel der Radfahrer sind ohne Helm unterwegs - das ist das Ergebnis des Verkehrssicherheitstags, an dem die Beamten der Kreispolizeibehörde Wesel an 26 Orten im Kreisgebiet vor allem Radfahrer kontrolliert haben. So fuhren am vergangenen Mittwoch von 285 Radlern nur 81 mit Helm.

Von den 120 kontrollierten Pedelec-Fahrern trugen immerhin mehr als die Hälfte (62) einen Helm. Da ein Helm dazu beitragen kann, Verletzungen bei Verkehrsunfällen zu minimieren und die Zahl der verunglückten Pedelec-Fahrer im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr anstieg (von 97 auf 121), appelliert die Polizei erneut an Zweiradfahrer, einen Helm zu tragen.

Der häufigste Verkehrsverstoß, den Beamte feststellten, war die Nichtbeachtung der Verkehrsflächennutzung - das war zum Beispiel der Fall, wenn Radler auf der falschen Seite oder auf dem Gehweg fuhren. Aus dieser Kategorie verzeichneten die Polizisten 41 Verstöße. 7 Radler waren beim Fahren abgelenkt, weil sie unter anderem mit dem Smartphone hantierten. Die Vorfahrt oder eine rote Ampel missachteten 5 Radler, bei 2 Kontrollierten gab es technische Mängel am Rad. Zudem registrierten die Beamten 78 weitere vekehrsrechtliche Verstöße, die nicht einer genauen Kategorie zugeordnet wurden.

Ziel des bundesweiten Verkehrssicherheitstags "sicher.mobil.leben - Radfahrende im Blick" war es, Verkehrsteilnehmer für ein regelkonformes Verhalten und gegenseitige Rücksichtnahme zu sensibilisieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell