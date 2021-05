Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Polizei sucht Fahrer eines beschädigten Autos

Xanten (ots)

Ein Lastwagen hat den Außenspiegel eines Autos beschädigt, der am Fahrbahnrand der Kalkarer Straße parkte.

Eine Autofahrerin hatte am vergangenen Montag um 14.10 Uhr beobachtet, wie der Lastwagen den Außenspiegel touchierte. Da dieser weiterfuhr, folgte sie dem Lkw und konnte ihn durch Hupen dazu bewegen, in Höhe der Ampel am Augustaring anzuhalten.

Als Polizisten von dort zum Unfallort fuhren, war das beschädigte Auto nicht mehr da. Darum sucht die Polizei Xanten den Fahrer dieses Autos und bittet ihn, sich unter der Telefonnummer 02801 / 71420 zu melden.

