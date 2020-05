Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfall mit Personenschaden

LKW kollidiert mit Radfahrerin

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (12.05.2020) kam an der Kreuzung Am Löwentor / Ostwall es gegen 11:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einer Fahrradfahrerin.

Bei geschlossener Schranke und roter Ampel standen die 67-jährige Radfahrerin aus Emmerich und der 52-jährige LKW Fahrer mit seinem Sattelzug vom "großen Löwen" kommend nebeneinander vor der Kreuzung. Als die Ampel auf Grün sprang fuhren beide an. Der 52-Jährige holte kurz nach links aus, um mit seinem Sattelzug nach rechts auf den Ostwall abbiegen zu können, während die rechts neben ihm fahrende Radfahrerin geradeaus weiter auf der Straße "Am Löwentor" bleiben wollte. Im Abbiegen übersah der LKW-Fahrer die 67-Jährige und stieß mit ihr zusammen. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung gesperrt, als Hilfsmittel der Unfallaufnahme wurde eine Drohne eingesetzt. (cp)

