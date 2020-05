Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Diebstahl aus Garten/ Täter legen sich Beute zurecht

Rees (ots)

Unbekannte Täter legten sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (11. Mai 2020) ihre Beute im Vorgarten eines Einfamilienhauses am Feuerdornweg zurecht. Sie suchten sich aus dem Garten des Hauses zwei Kupferpumpen und eine Kupferregentonne zusammen und legten sie zum Abtransport in den Vorgarten. Weiterhin befand sich dort noch ein Kupferregenrohr, das aber nicht den Hausbesitzern gehört. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Feststellungen rundum den Feuerdornweg gemacht haben. Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell