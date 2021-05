Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Diebe suchten Kleingartenanlage heim

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Moers (ots)

In der Zeit von Montag auf Dienstag suchten Diebe eine Kleingartenanlage an der Straße Am Schürmannshütt heim.

Durch Übersteigen eines ca. 50 cm hohen Maschendrahtzauns gelangten sie auf mindestens eine Parzelle. Dort entwendete die Täter eine Hollywoodschaukel, eine Babyschaukel, eine Gartentruhe sowie ein Kettcar.

Die Polizei Moers sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder denen ein größeres Fahrzeug in der Nähe des Tatortes aufgefallen ist. Darüber hinaus bittet sie weitere Geschädigte sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

