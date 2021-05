Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Aufbrecher hatten BMW's im Visier

Dinslaken (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte an der Dickerstraße, Kirchstraße und an der Straße Ufermannshof Autos der Marke BMW auf.

Die Ganoven stahlen u. a. Lenkräder, Navigationssysteme und persönliche Gegenstände aus den Autos.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell