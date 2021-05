Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Graffiti an einem Kindergarten

Zeugen gesucht

Voerde (ots)

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag beschmierten Unbekannte eine Einrichtung in Friedrichsfeld an der Bülowstraße.

An der Fassade sowie an einem Fenster sprühten die Täter ein etwa 50 cm x 60 cm großes Graffiti.

Hiernach flüchteten sie unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

