Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Schapdettener Straße

Unfallflucht - Fahrer eines dunkelgrauen Toyota Aygo gesucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

Eine Woche nach einem Unfall sucht die Polizei Coesfeld nun gezielt nach dem Fahrer eines dunkelgrauen Toyota Aygo aus dem Baujahr 2010. Am Freitag dem 27.11. gegen 16.30 Uhr befuhr ein Mann mit dem Toyota die Schapdettener Straße in Richtung B525. Im dortigen Bereich befand sich zum Unfallzeitpunkt eine Baustelle am rechten Fahrbahnrand, die mit Warnbaken abgesichert war. Der Fahrer des Toyota kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Baken. Dabei dürfte an seinem Auto im Bereich der Front und der rechten Seite erheblicher Schaden entstanden sein. Anhand der an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile konnte zwischenzeitlich der Autotyp festgestellt werden. Zeugen konnten Angaben zu einem Kennzeichen aus dem Kreis Coesfeld machen. Hier scheint allerdings ein Fehler unterlaufen zu sein, so dass es bislang nicht zur Ermittlung des Autos und des Fahrers führte. Nun bittet die Polizei Personen, die Angaben zu dem beschriebenen Auto machen können, vielleicht auch zu einem beschädigten entsprechenden Auto, sich zu melden. Polizeiwache Dülmen, Tel. 02594/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell