POL-COE: Nottuln, Darup/Metalldiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Eine Bronzetafel und einen Rauchabzug aus Kupfer stahlen Unbekannte in der Nacht zum Samstag von der Waldkapelle in Darup. Auf der Bronzetafel ist die Geschichte der Waldkapelle niedergeschrieben, so dass sie von hohem indivuellem Wert ist. Die Tafel war an der Außenwand der Kapelle befestigt und wurde offensichtlich mit einem Werkzeug abgehebelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

