Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeugen nach illegalem Autorennen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, gegen 14:30 Uhr, fielen einem Polizeibeamten in einem zivilen Streifenwagen auf der Kirchhellener Straße ein 22-jähriger Autofahrer aus Bottrop und ein 24-jähriger Autofahrer aus Dorsten auf. Die beiden fuhren offenbar ein illegales Autorennen in Richtung Bottrop Stadtmitte. Dabei überschritten sie teilweise deutlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Beim Überholen anderer Autofahrer mussten diese mitunter stark abbremsen.

Für die weiteren Ermittlungen werden jetzt Zeugen des Vorfalls gesucht.

Zeugen melden sich bitte beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell