Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Münsterstraße

Aufmerksame Anwohner vertreiben Diebe

CoesfeldCoesfeld (ots)

Der Schein einer Taschenlampe machte Anwohner auf ungebetene Gäste in einer Werkstatt aufmerksam. Am Sonntag (6.12.) um kurz nach halb Sieben bemerkte ein Zeuge Lichtschein in seinem Garten. Als er ein Fenster öffnete und in den Garten schaute, konnte er dort zwei Personen erkennen. Eine Person befand sich in einer Werkstatt. Die zweite Person in einem an die Werkstatt angrenzenden Carport. Der Zeuge verjagte die Personen von seinem Grundstück. Später konnte festgestellt werden, dass in der unverschossenen Werkstatt bereits ein Fahrrad zur Eingangstür gebracht wurde. Vermutlich verhinderte der Zeuge den Diebstahl des Fahrrades und anderer Wertgegenstände aus der Werkstatt. Zu den beiden Personen kann lediglich gesagt werden, dass sie ca. 16-17 Jahre alt waren. Sie flüchteten in Richtung Droste Gärten und Kanal. Eine Person hatte eine blaue Tüte dabei und Reflektoren an seiner Jacke. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

