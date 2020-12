Polizei Coesfeld

POL-COE: HAvixbeck, Münsterstraße

Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

CoesfeldCoesfeld (ots)

Ohne Fahrerlaubnis und vermutlich unter Drogeneinfluss war ein 29-jähriger Rekener in der Nacht zum Montag unterwegs. Polizisten kontrollierten den Mann gegen 1.30 Uhr auf der Münsterstraße. Im Rahmen seiner Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Ein Vortest konnte nicht durchgeführt werden. Deshalb entnahm eine Arztin dem Mann später auf der Polizeiwache in Coesfeld eine Blutprobe. Bei der Kontrolle des Mannes gab er zunächst an, dass er keine Fahrzeugpapiere und keinen Führerschien mitführe. Weiterhin gab er die Personalien seines Bruders an. Dies stellte sich später als Lüge heraus. Auch konnte festgestellt werden, dass dem Mann schon vor einigen Jahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss der Führerschein entzogen wurde. Die Polizisten fertigten Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, dem Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss und falscher Namensangabe.

