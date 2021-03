Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.03.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Betrug mit angeblichen Impfterminen++Verdacht auf Wucher++Tote Hühner aufgefunden++Ergebnis nach Geschwindigkeitsmessung++

Landkreis Leer - Betrug mit angeblichen Impfterminen Am 29.03.2021 wurde bekannt, dass es im Bereich des Landkreises Leer zu Anrufen unter einer nach bisherigen Erkenntnissen gefälschten 0800- Nummer gekommen sei, bei welchen vorgetäuscht wurde, dass Bürger/Innen sich umgehend in dem Anruf zur Impfung anmelden könnten. Weiterhin wurde in diesen Anrufen behauptet, dass die Impfwilligen zur zweiten Impfung abgeholt würden, da diese zweite Durchführung kostenpflichtig sei. Daher wurde zusätzlich von den Anrufern darauf hingewiesen, dass man Bargeld in ausreichender Menge mit sich führen solle, bzw. auch zur Bank gefahren würde. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es sich hierbei um eine neuartige Betrugsvariante handelt. Bislang ist es nach Erkenntnissen der Polizei noch zu keiner Abholung von Personen gekommen. Das Impfverfahren läuft nach festgelegten Prozeduren ab, die bei den Kommunen abgefragt werden können. Landkreis Leer: https://www.landkreis-leer.de/Leben-Lernen/Coronavirus/Impfzentrum/Stadt Emden: https://www.emden.de/rathaus/verwaltung/fb-500-gesundheit-und-soziales/fd-553-gesundheit/impfzentrum

Rhauderfehn- Verdacht auf Wucher

Am 29.03.2021 gegen 02:17 Uhr wurde der Polizei in Leer mitgeteilt, dass es an einem Haushalt in Rhauderfehn im Ortsteil Rhaudermoor zu einem Vorfall mit Personen von einem angeblichen Handwerkernotdienst gekommen sei. Nach einem Problem mit der Elektrik wurde am frühen Abend durch einen Mann aus Rhauderfehn ein Notdienst über eine Handynummer angerufen, woraufhin einige Stunden später zwei derzeit nicht identifizierte Personen mit einem auswärtigen Kennzeichen eintrafen. Nachdem ohne weitere Überprüfung einige Sicherungen gewechselt worden waren, wurde eine Reparatursumme im oberen dreistelligen Bereich, ohne Vorlage einer Rechnung, gefordert. Auch konnten seitens der Personen keine Angaben zu der Firma oder deren Sitz gemacht werden. Nach einigen Versuchen der sofortigen Geldbeitreibung ließen die mutmaßlichen Betrüger von ihrem Vorhaben ab, nahmen die Sicherungen wieder mit und entfernten sich. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es auch in Notfällen wichtig ist zu prüfen, ob ein Angebot seriös ist. Es sollte bereits beim Telefonat die Herkunft und der Sitz des Notdienstes, sowie auch der zu erwartende Preis geklärt werden.

Filsum - Tote Hühner aufgefunden

In der Zeit vom 24.03.2021, 12:00 Uhr bis zum 28.03.2021, 17:00 Uhr wurden durch unbekannte Personen 23 tote Hühner im Filsumer Moor entsorgt. Den Tieren wurden tödliche Verletzungen am Hals zugefügt, bzw. der Kopf abgetrennt. Danach wurden die Tiere vor Ort entweder entsorgt oder dort zurückgelassen. Die Herkunft der Tiere ist derzeit unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Personen oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder der Herkunft der Tiere geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Filsum in Verbindung zu setzen.

Emden - Ergebnis nach Geschwindigkeitsmessung Da unangepasste oder überschrittene Geschwindigkeiten im Straßenverkehr nach wie vor zu den häufigsten Unfallursachen gehören, wurden beim Polizeikommissariat Emden am vergangenen Wochenende gezielt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die eingesetzten Beamten konzentrierten sich auf den innerstädtischen Bereich und stellen insgesamt 16 höherwertigere Verstöße fest. 16-26 km/h zu schnell waren 11 Verkehrsteilnehmer, 2 Verkehrsteilnehmer wurden mit 30 km/h über den erlaubten 50 km/h gemessen. Zwei weitere Verstöße lagen bei 83 km/h und 84 km/h und die höchste gemessene Geschwindigkeit in der Stadt lag bei 112 km/h und somit 62 km/h über dem erlaubten Limit. Die Polizei in Emden wird das Geschehen weiter beobachten und entsprechend weitere Kontrollen anvisieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell