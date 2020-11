Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya-Über 3 000 EUR Schaden nach Unfallflucht

NienburgNienburg (ots)

(BER)Am Sonntag, 18.10.2020, gegen 15.00 Uhr, wurde die Polizei in Hoya zu einer Verkehrsunfallflucht in der Rudolf-Harbig-Straße am Freibadparkplatz gerufen. Der Halter eines beschädigten BMW hatte sein Fahrzeug am Samstagabend auf dem Parkplatz abgestellt. Aufgrund der erheblichen Beschädigungen an der rechten Frontseite sowie am Stoßfänger, geht die Polizei davon aus, dass in der Nacht oder am frühen Vormittag ein anderer Pkw mit dem BMW zusammengestoßen war und der Fahrer die Flucht ergriffen hatte. Zeugen für die Tat werden gebeten, die Polizei in Hoya unter Tel.: 04251/934640 zu informieren.

