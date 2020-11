Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Einbrecher erbeutet Schmuck

NienburgNienburg (ots)

(BER)Die Abwesenheit der Bewohnerin eines Hauses Am Bärenfallgraben, nutzte ein Einbrecher und entwendete Schmuck. In der Zeit zwischen Freitag, 30.10.2020 und Montag, 02.11.2020 drang der Täter durch ein Küchenfenster in die Wohnung ein und entwendete mehrere Schmuckstücke der Bewohnerin. Besonders ärgerlich dabei ist der Verlust eines Familienerbstückes, einer wertvollen Armbanduhr der Marke Rolex. Ob der Einbrecher den verschwundenen Hamster aus dem Käfig ebenfalls entwendet, das Tier lediglich in die Freiheit entlassen hatte oder ob das Tier entkommen konnte, ließ sich nicht ermitteln. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, ihre Polizei unter 05021/97780 zu informieren.

