Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Schellerten - Zeugenaufruf

HildesheimHildesheim (ots)

Am 05.12.2020, im Zeitraum von 10:00-10:15 Uhr, ist es auf dem Edeka-Parkplatz, Über der Wasserfurche, in der Ortschaft 31174 Schellerten zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt womöglich beim Ein-, bzw. Ausparken, den ordnungsgemäß geparkten Mercedes am Heck und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Unfallschäden am Mercedes lassen darauf schließen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein größeres Fahrzeug (z.B. Lkw) handeln könnte. Der Schaden wird auf ca. 500EUR geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell