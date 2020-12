Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrugsmasche "Unfall" Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 03.12.2020, versuchten unbekannte Täter Bargeld und Wertsachen von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Landkreis Hildesheim zu erlangen, indem sie sich als Enkel ausgaben und von einem Unfall berichteten. In einem Fall hatten die Täter Glück und erbeuteten Bargeld.

Gegen 17:00 Uhr klingelte der Telefonanschluss einer Seniorin aus der Salinenstraße in Bad Salzdetfurth. Es meldete sich ein Mann bei der Frau und sprach sie direkt mit "Hallo Oma, hier ist Max" an. (Der Name des Enkels wurde geändert.) Da die Seniorin einen Enkel namens Max hat, war sie der festen Überzeugung, mit ihrem Enkel zu telefonieren.

Anschließend gab er an, dass er einen Unfall gehabt habe, daran Schuld hätte und unbedingt Hilfe von ihr benötige. Die Seniorin wurde im weiteren Verlauf des Gespräches regelrecht überfrachtet mit Informationen. Der Täter habe seine Geschichte ausgeschmückt, indem er u.a. erzählte habe, dass er verbotswidrig das Handy benutzt habe und sein Fahrzeug abgeschleppt worden sei. Zudem habe er mehrfach mit betroffener Stimme bemerkt, dass er wirklich auf ihre Hilfe angewiesen sei. Er habe dann eine fünfstellige Bargeldsumme gefordert und gesagt, dass ein Freund das Geld abholen würde. Die Frau gab jedoch an, dass sie nicht so viel Geld hätte und so vereinbarten sie, dass sie das verfügbare Geld holen soll. Danach suchte sie ihre Bank auf und hob eine vierstellige Summe ab. Währenddessen war die Leitung weiterhin durch den Betrüger belegt. Es folgten im Anschluss weitere Anrufe und Absprachen. Gegen 18:00 - 18:30 Uhr erschien dann der angebliche Freund an der Tür der Seniorin und nahm einen Briefumschlag mit Bargeld an sich. Der Mann hatte eine pummlige Figur, war ca. 170 cm groß und trug einen blauen oder anthrazitfarbenen dickeren Anorak/ Parka.

Einige Zeit später meldete sie sich bei ihrer Verwandtschaft und stellte fest, dass sie betrogen wurde.

In Bad Salzdetfurth gab es am gestrigen Tag vier ähnlich gelagerte Versuchstaten. In einem Fall gab der Betrüger sogar an, dass bei dem angeblichen Unfall eine Person verstorben sei.

Auch in Algermissen wurden drei Betrugsversuche angezeigt. Eine Seniorin war bereits bei ihrer Bank und wollte das Geld für die vermeintliche Verwandte abholen, ein Mitarbeiter bemerkte jedoch den Betrug.

Die Betrugsmasche wurde auch bei drei Senioren aus Bockenem angewendet. Zwei Mal war der angebliche Enkel in einen Unfall verwickelt und in einem Fall der Nachbar.

Aus den Ortschaften Schellerten und Sarstedt wurde je eine Versuchstat bekannt. Die 81-jährige Frau aus Schellerten war erst im November von Betrügern kontaktiert worden.

Hinweisgeber, die in der Salinenstraße oder den umliegenden Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

