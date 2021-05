Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt - Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin - Beschädigung an Fast-Food Restaurant - Zeugen gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Herbstein - Unbekannte versuchten in der Zeit von Samstagmorgen (15.05.) bis Montagmorgen (17.05.) in einen Lebensmittelmarkt in der Hessenstraße einzubrechen. Durch Klettern gelangten die Täter auf das Dach des Geschäfts, wo sie zunächst mehrere Dachziegeln verschoben und schließlich in unbekannte Richtung flüchteten ohne den Verkaufsraum betreten zu haben. Warum die Langfinger von der weiteren Tatbegehung abließen, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin

Freiensteinau - Am Donnerstag (20.05.) befuhr ein 66-jähriger Pkw-Fahrer, gegen 11:30 Uhr, mit seinem Opel Corsa die Kreisstraße von Radmühl herkommend in Richtung Freiensteinau. Zur gleichen Zeit befuhr eine 21-jährige Fahrradfahrerin die Kreisstraße ebenfalls in Richtung Freiensteinau. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte der Fahrzeugführer mit seinem Corsa gegen das Hinterrad des Fahrrads, wodurch die 21-jährige die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und auf die Fahrbahn stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich die 21-jährige schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Beschädigung an Fast-Food Restaurant - Zeugen gesucht Alsfeld - Am Mittwoch (19.05.) befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, zwischen 9 Uhr und 13 Uhr, die Fahrspur zum Drive-In eines Fastfood-Restaurants an der Pfefferhöhe in Alsfeld. Hierbei kam das Fahrzeug vermutlich nach links von der Fahrspur ab und beschädigte ein dort aufgestelltes elektrisches Menüboard. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 2.300 Euro zu kümmern. Möglicherweise handelt es sich bei dem Unfallverursacher um einen Kleinbus.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

