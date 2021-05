Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten - Verkehrsunfall mit Leichtverletzen - Verkehrsunfall - Verkehrsunfallflucht - Verkehrsunfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld - Am Dienstag (18.05.) befuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Hersfeld, gegen 17 Uhr, die Rechte von zwei Abbiegespuren der Reichsstraße und bog nach links in die Dippelstraße ab. Der 64-jährige Fahrer eines Mitsubishi aus Neuenstein befuhr die linke der beiden Abbiegespuren. Bei dem Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Gesamtschaden in Höhe von 2.500 Euro entstand.

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Schenklengsfeld - Am Dienstag (18.05.), gegen 12:50 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Fahrer eines Skoda Yeti aus Eiterfeld die Kreisstraße 18 von Konrode kommend in Richtung Landershausen. Ein 67-jähriger Fahrer eines Skoda aus Schenklengsfeld befuhr den Verbindungsweg aus Richtung Unterweisenborn kommend, als es beim Überqueren der Kreisstraße 18 zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Fahrer aus Eiterfeld kam. Durch den Aufprall landeten beide Fahrzeuge auf dem angrenzenden Feld und mussten anschließend abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführer wurden beide schwerverletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzen

Heringen - Am Mittwoch (19.05.), gegen 17:30 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines VW Golf aus Heringen den geteerten Waldweg in Richtung Rottbergstraße. Im Verlauf einer dortigen Linkskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach rechts auf den dortigen Grünstreifen, konnte den Pkw nicht mehr abfangen und kam in einem Gefälle vor einem Baum zum Stehen. Der Fahrer sowie die Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.500 Euro.

Verkehrsunfall

Niederaula - Am Mittwoch (19.05.), gegen 20 Uhr, befuhren zwei 17-jährige Rollerfahrer aus Niederaula die Bergstraße aus Richtung Waldrand kommend in Richtung Birkenweg. Unterhalb des Wasserwerkes fuhr einer der Jugendlichen hinten auf das Fahrzeug des anderen auf und kam dabei zu Fall. Er blieb zunächst bewusstlos liegen, flüchtete jedoch beim Eintreffen des Rettungswagens mit seinem Zweirad. Durch die Polizeistreife wurde der leichtverletzte 17-Jährige, dessen Roller nicht über eine gültige Anmeldung verfügte, zuhause angetroffen. Es besteht der Verdacht, dass die jugendlichen Fahrer unter Einfluss berauschender Mitte standen, weshalb Blutentnahmen durchgeführt wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim - Am Donnerstag (20.05.), gegen 10:30 Uhr, teilte ein Hausbesitzer aus der Straße Sonnenblick mit, dass das Fahrzeug eines Paketdienstes, vermutlich beim Zustellen eines Pakets, einen Schaden an der Garage des Wohnhauses verursacht habe. Mehrere Schindeln wurden dabei beschädigt und wiesen rote Fremdfarbe auf. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Neuenstein - Am Mittwoch (19.05.) wendete ein unbekannter Fahrzeugführer, gegen 15:40 Uhr, an der Reithalle im Eichweg. Beim Rückwärtsfahren beschädigte er die Dachrinne und entfernte sich unerlaubt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell