POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Polizeipräsidium Osthessen

Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Bad Hersfeld- Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr ging eine 83-jährige Fußgängerin die Straße Am Kurpark entlang und beabsichtigte die Straßenseite an der Kreuzung Gerwigsstraße zu wechseln. In dem Moment wurde sie von einem Radfahrer erfasst und kam zu Fall. Sie zog sich eine Platzwunde, eine Fraktur sowie Schürfwunden zu und musste ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht werden. Der Radfahrer fuhr weiter, es soll sich um eine männliche Person, 15 - 20 Jahre mit südländischer Erscheinung gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Hersfeld unter 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Hersfeld - Mit Bunsenbrenner Böschungsbrand verursacht

Am Samstagnachmittag wurde in der Glatzer Straße Unkraut auf einem Privatgrundstück mit einem Bunsenbrenner bekämpft. Dabei griffen die Flammen auf die Böschung über. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle gehalten und gelöscht werden. Zum Glück ist kein Fremdschaden entstanden und alle anwesenden Personen und Schaulustigen kamen mit dem Schrecken davon.

