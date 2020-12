Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Strotkampweg, Einbruch - Zeugen gesucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am 2. Weihnachtstag (26.12.20) gegen 17.16 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis, dass in Lüdinghausen auf dem Strotkampweg ein Einbruch in ein Einfamilienhaus stattfinden soll. Die Täter hatten die Terrassentür aufgehebelt, sind ins Haus eingedrungen und haben das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Es handelt sich vermutlich um 3 Täter. Sie flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Tel.-Nr. 02591 / 7930 entgegen.

