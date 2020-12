Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

HetzerathHetzerath (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag, den 15.12.2020, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr in Hetzerath, Wittlicher Straße, einen Einbruch in ein Wohnhaus verübt. Die Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Wohnbereich. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld.

Die unbekannten Täter sind vermutlich vom Schiffweg her zur Rückseite des Wohnanwesens in der Wittlicher Straße gelangt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Wittlich um Hinweise, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon 06571-9260 - Email piwittlich@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell