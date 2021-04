Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnung eines Verstorbenen erneut Ziel von Einbrechern

Kaiserslautern (ots)

Bereits in der vergangenen Woche sind Unbekannte in die Wohnung eines kürzlich verstorbenen Mannes eingebrochen (wir berichteten https://s.rlp.de/AvRJ4). Am Sonntagabend war die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Asternweg erneut Ziel eines Einbrechers. Ein Zeuge wurde um 22.45 Uhr durch laute Geräusche geweckt und ging der Ursache nach. Dabei traf er den Täter vor der Wohnungstür an. Dieser war gerade dabei, die Tür mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Der Einbrecher flüchtete. Der Nachbar verständigte die Polizei.

Die herbeigeeilten Einsatzkräfte machten den Tatverdächtigen in der Nähe ausfindig. Er bestritt die Tat. Die Ermittler sicherten Spuren und befragten Zeugen. Gegen den Beschuldigten wird wegen versuchten Einbruchs ermittelt. Ob der 40-Jährige auch für den Einbruch am 21. April dieses Jahres infrage kommt steht noch nicht fest. |mhm

