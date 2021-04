Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person und mehreren, teilweise schwer Verletzten

Otterberg (ots)

Am Samstag kam es gegen 17:00 Uhr zwischen Otterberg und Schneckenhausen auf der L 382 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Motorradfahrer war mit seiner 20-jährigen Beifahrerin in Richtung Schneckenhausen unterwegs. Nach den bisherigen Erkenntnissen verlor er in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Die Verunglückten gerieten in den Gegenverkehr und kollidierten mit einem entgegenkommenden Pkw, der mit einem 61 bzw. 49 Jahre alten Ehepaar besetzt war. Während die Beifahrerin des Motorradfahrers noch an der Unfallstelle verstarb, wurde der Fahrer schwer verletzt. Er schwebt derzeit noch in Lebensgefahr. Die Insassen des entgegenkommenden Pkw sowie die 58-jährige Insassin eines weiteren Pkw, der von Teilen des Motorrads getroffen worden war, wurden leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme wurden ein Gutachter und ein Polizeihubschrauber hinzugezogen, die Feuerwehr Otterberg und der Rettungsdienst waren mit insgesamt 34 Kräften im Einsatz.| PvD

