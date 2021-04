Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Otterberg (ots)

Am Samstagmittag endete in Otterberg die Radtour eines 56-Jährigen im Krankenwagen.

Der Einheimische befuhr mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Richtung Otterbach. Zur gleichen Zeit parkte eine 51-jährige Verkehrsteilnehmerin am Fahrbahnrand und wollte aus ihrem Auto aussteigen. Hierbei missachtete die Frau den vorbeifahrenden Radfahrer und brachte diesen mit der Fahrzeugtür zu Fall. Für den Radfahrer musste ein Rettungswagen verständigt werden. Er hatte Glück im Unglück und erlitt lediglich Prellungen. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Gegen die Autofahrerin wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |PvD

