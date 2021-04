Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Brotladen

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Am frühen Sonntagmorgen (04.04.), gegen 0:10 Uhr, drangen Unbekannte in der Weinstraße gewaltsam durch das Fenster in einen Brotladen ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Aufmerksame Zeugen beobachteten einen circa 20- 30 jährigen Mann, der fußläufig aus dem Brotladen in Richtung Hanfsack floh. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

