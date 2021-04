Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Brautkleid

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Während eines Umzugs am Freitagnachmittag (02.04.), gegen 16:40 Uhr, entwendeten Unbekannte im Vlämenweg mehrere Kleidungsstücke, unter anderem ein Brautkleid, im Gesamtwert von rund 5.000 Euro. Diese waren in Umzugskartons auf dem dortigen Gehweg abgestellt. Einer aufmerksamen Zeugin fielen mehrere Jugendliche beim Durchwühlen der Kartons auf, die möglicherweise mit dem Diebstahl in Verbindung stehen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell