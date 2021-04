Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pedelec gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus und Lagerhalle - Räder und Felgen von Neuwagen abmontiert

Vogelsbergkreis (ots)

Pedelec gestohlen

Schotten - Ein Mitarbeiter einer Wohn- und Pflegeeinrichtung in Schotten staunte nicht schlecht, als er am Montag (04.04.) nach Dienstende die Heimreise antreten wollte: In der Zeit zwischen 14.00 und 20:00 Uhr hatte ein Unbekannter sein Pedelec der Marke "Conway" gestohlen. Der Geschädigte stellte das JobRad vor Schichtbeginn hinter einem auf dem Parkplatz befindlichen Müllcontainer ab. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 3.200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Räder und Felgen von Neuwagen gestohlen

Alsfeld - Zwölf Räder inklusive Felgen erbeuteten unbekannte Täter am Sonntag (04.04.), gegen 19:00 Uhr, auf dem Gelände eines Autohändlers in Alsfeld. Das Diebesgut wurde von drei Neuwagen abmontiert.

Einbruch in Einfamilienhaus

Mücke - Die Werkstatt eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Oberdorf" in Mücke war zwischen Mittwochabend (31.03) und Freitagnachmittag (02.04.) Ziel von unbekannten Tätern. Diese verschafften sich durch das Abschrauben der Schließvorrichtung Zugang zu den Kellerräumen. In der dort befindlichen Werkstatt entwendeten sie verschiedene Werkzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Einbruch in Lagerhalle

Lauterbach - Unbekannte Täter brachen Samstagmorgen (03.04.), gegen 01.30 Uhr, in die Lagerhalle "Am Brennwasser" in Lauterbach ein. Indem sie die Tür eines Garagentores aufhebelten, verschafften sie sich Zutritt. Die Täter flohen in unbekannte Richtung. Ob Diebesgut erbeutet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Werbeaufsteller entwendet

Alsfeld - Einen Werbeaufsteller mit dem Werbelogo "Coca-Cola" stahlen Unbekannte zwischen Donnerstagabend (01.04.) und Samstagvormittag (03.04) hinter einem Imbiss in der Löbergasse in Alsfeld. Die rund 1,20 x 0,50 Meter große Werbefläche stand ungesichert hinter der fahrbaren Grillbude in Höhe der Mülltonnen. Die Schadenshöhe beträgt rund 80 Euro.

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell