Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw prallt gegen Baum - eine Leichtverletzte

Eichenzell-Döllbach (ots)

Am Montagnachmittag, um 14:10 Uhr, befuhr ein Pkw mit vier Insassen die Landstraße 2790 zwischen Eichenzell-Döllbach und der bayerischen Landesgrenze Richtung Motten. In einem Waldstück kam das fahrzeug aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse nach links von der Fahnbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Fahrzeugführer war ein 17-jähriger Jugendlicher aus dem Landkreis Bad Kissingen, der im Rahmen des begleiteten Fahrens mit 17 mit seinen Eltern als Begleitpersonen unterwegs war. Im Fahrzeug befand sich zudem noch die 15-jährige Schwester des Fahrers, die mit leichten Verletzungen ins Klinikum Fulda verbracht wurde. Die drei anderen Insassen blieben augenscheinlich unverletzt, zwecks genauerer Abklärung wurden sie aber ebenfalls erst mal ins Krankenhaus gefahren. Am Pkw Fiat Panda entstand Totalschaden in Höhe von 6000 Euro. Er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während der Rettungsmaßnahmen war die Landstraße etwa für 30 Minuten für den Verkehr voll gesperrt.

B 27 - Petersberg/Marbach

Pkw schleudert in Graben

Am Ostermontag, gegen 13:30 Uhr, kam es uauf der Bundesstraße 27 in der Gemarkung Petersberg in Höhe der Anschlussstelle Marbach-Süd zu einem Alleinunfall. Der 20-jähriger Fahrer einer Mercedes E-Klasse war in Fahrtrichtung Hünfeld unterwegs und kam auf der zum Unfallzeitpunkt nassen und leicht schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug kam infolge dessen nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und landete im Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro.

gefertigt: PHK Weinrich, Polizeistation Fulda

eingestellt: EPHK Wingenfeld / E 31

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell