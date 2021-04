Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Frontalzusammenstoß - 5 Verletzte - Erstmeldung

Gersfeld-Schwedenschanze (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 16:55 Uhr auf der B 279, kurz hinter der Schwedenschanze in Richtung Bayern zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw, bei dem die fünf Insassen beider Fahrzeugen verletzt wurden. Der Unfallverursacher, der sich alleine in seinem Fahrzeug befand, befuhr die B 279 von Gersfeld in Richtung Bayern. Aufgrund von Schneematsch auf der Fahrbahn geriet er etwa 50 Meter für der Landesgrenze ins Schleudern und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw, der mit vier Personen besetzt war. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Aktuell laufen die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen, bei denen auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war sowie die polizeiliche Unfallaufnahme. Die Verletzten werden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Bei Vorliegen weiterer Informationen wird nachberichtet.

