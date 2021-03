Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Mombach, Einbruch in Baucontainer- Zeugen gesucht

Mainz-Mombach (ots)

Vermutlich im Laufe des vergangenen Wochenendes, von Freitagabend, den 26.02. auf Montag den 01.03.2021, verschaffen sich bislang unbekannte Täter Zutritt auf eine Großbaustelle in Mainz Mombach. Der oder die Täter schieben eine Baggerschaufel zur Seite, um an die Tür des Baucontainers zu gelangen, in dem Werkzeuge und Maschinen gelagert werden. Anschließend brechen sie das Schloss des Containers auf und entwenden Baumaschinen sowie Werkzeuge. Da Gerätschaften in größerem Umfang entwendet wurden, geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Täter das Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug abtransportierten. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell