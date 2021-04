Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Ostermontag, den 05.04.2021 gegen 17:40 Uhr, ereignete sich ein Vekehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der Bundesstraße 279, in Höhe Gersfeld- Schwedenschanze. Ein 20jährige Fahrzeugführerin aus Ilmenau fuhr mit ihrem PKW die B 279 von Gersfeld kommend, in Richtung Bayern. Kurz vor der bayerischen Landesgrenze verlor die Fahrzeugführerin aufgrund schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß seitlich mit einem mit vier Personen besetzten, auf der Gegenfahrbahn stehenden PKW zusammen.

Hierbei wurden die Unfallverursacherin und ein Fahrzeuginsasse des entgegenkommenden Fahrzeugs verletzt und in das Klinikum Fulda verbracht.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren trotz der winterlichen Witterung mit Sommerreifen ausgestattet.

Insgesamt waren sechs Rettungswagen, der Rettungshubschrauber Christoph 28, die Freiwillige Feuerwehr Gersfeld und eine Streife der Polizeistation Hilders im Einsatz. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 16000EUR.

i.A.

Polizeistation Hilders POK S. Diegelmann

