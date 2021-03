Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Fahrer ist in der Probezeit alkoholisiert

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer in der Probezeit ist am Dienstabend, 30.03.2021, in Wehr von der Polizei kontrolliert worden. Gegen 23:40 Uhr war der 22-jährige auf der B 518 unterwegs und war einer Polizeistreife wegen zweier kleinerer Schlenker aufgefallen. Bei der Überprüfung des Fahrers fiel eine leichte Alkoholbeeinflussung auf. Eine Überprüfung ergab knapp 0,3 Promille. Da sich der Autofahrer allerdings noch in der Probezeit befand, gilt für ihn ein absolutes Alkoholverbot beim Führen von Kraftfahrzeugen. Der Autofahrer wurde angezeigt.

