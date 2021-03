Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ibach: Motorradfahrer kommt von Straße ab - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Dienstag, 30.03.2021, auf der L 150 bei Mutterslehen von der Straße abgekommen und hat sich dabei leicht verletzt. Der 61-jährige überholte in einer leichten Rechtskurve einen Pkw und geriet dabei nach links von der Straße ab. Der Motorradfahrer stürzte. Er kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. An seiner Maschine entstand ein Sachschaden in Höhe vor rund 3000 Euro. Die Fahrbahn musste von der Feuerwehr gereinigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell