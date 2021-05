Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Auto - Steintisch beschädigt - Versuchter Einbruch - Unfall mit schwerverletzter Person

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung an Auto

Schotten - Unbekannte beschädigten von Samstagnachmittag (22.05.) bis Montagabend (24.05.) einen in der Straße "Am Hohenwiesenweg" abgestellten, schwarzen Kombi der Marke Opel Astra Sports Tourer. Die Täter rissen einen Frontscheibenwischer aus dessen Halterung und verursachten hierdurch einen Sachschaden in Höhe von circa 80 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Steintisch beschädigt

Schlitz - Einen Steintisch in einer Einfahrt in der Hutzdorfer Straße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Montag (24.05.). An dem Tisch, welcher aus einem Grabstein sowie einem schweren Mühlenstein gebaut war, entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Lauterbach - Am Dienstagmorgen (25.05.), gegen 3:40 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Tagesstätte in der Fuldaer Straße einzubrechen. Durch Hebeln beschädigten die Täter die Schlösser der Außenschließanlagen. Anschließend drückten die Langfinger zwei Fensterrollläden des Hauptgebäudes hoch und gelangten so an die dahinter befindlichen Fenster, welche sie aufhebelten. Vermutlich wurde hierdurch der akustische Alarm im Gebäude ausgelöst, sodass die Unbekannten von der weiteren Tatausführung abließen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit schwerverletzter Person

Mücke - Am Freitag (21.05.), gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Grünberg mit seinem weißen Peugeot die Landstraße 3325 von Nieder-Ohmen kommend in Richtung Bernsfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 7.000 Euro.

