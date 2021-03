Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen- Gefährliche Körperverletzung/ Nachtragsmeldung/ Tatverdächtiger ermittelt

Wie die Polizei gestern berichtete, kam es am Samstag, 27. Februar 2021, gegen 18.00 Uhr, an der Hase in Höhe der Brockhöhe zu einer gefährlichen Körperverletzung (Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4851649 ). Im Rahmen der weiterführenden Ermittlungen konnte die Polizei nun einen 21-jährigen Mann aus Löningen feststellen. Dieser steht gegenwärtig im Verdacht, den 65-jährigen Mann mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen zu haben. Die Ermittlungen dauern weitern an.

Cloppenburg - Raub am Bahnhof

Am Sonntag, 28. Februar 2021, kam es zwischen 20.00 und 21.00 Uhr im Bereich des Bahnhofes zu einem Raub. Ein 48-jähriger Mann, der in Cloppenburg wohnt, wurde unvermittelt von drei bislang unbekannten Tätern angegangen und niedergeschlagen. Die Täter raubten ihm anschließend Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Täter hätten eine normale Figur gehabt. Einen der Männer beschreibt das Opfer als etwa 30 Jahre alt. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Arztpraxis

Am Dienstag, 2. März 2021, kam es gegen 01.12 Uhr, am Pingel-Anton-Platz zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in eine Arztpraxis ein, die sich in einem Mehrparteienhaus befindet. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie konnten Bargeld erbeuten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Molbergen - Einbruch in Verbrauchermarkt

Am Dienstag, 2. März 2021, kam es zwischen 03.22 und 03.40 Uhr in der Straße Alter Schützenplatz zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in einen Verbrauchermarkt ein und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Bislang ist nicht bekannt, ob sie Diebesgut erlangten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-941220) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 2. März 2021, kam es gegen 06.00 Uhr in der Resthauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Rangieren das Dach und die Dachrinne eines Wohnhauses. Angesichts der Höhe der Schäden könnte es sich um einen Lkw ober ein vergleichbares Fahrzeug gehandelt haben. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

