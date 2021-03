Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden- Brand in Mehrfamilienhaus

Am Montag, 01. März 2021, gegen 13.45 Uhr, kam es in der Osnabrücker Straße bei einem dortigen Mehrfamilienhaus zu einem Brand. Aus noch bisher ungeklärter Ursache kam es in einem Zimmer des Hauses zu einem Brand. Der Brand griff auf den Dachstuhl sowie auf ein benachbartes Zimmer über. Die freiwilligen Feuerwehren Damme, Vörden und Neuenkirchen rückten mit ca. 42 Einsatzkräften zur Brandörtlichkeit aus und konnten ein weiteres Ausbreites des Brandes verhindern. Personen sind nicht verletzt worden. Durch den Brand und durch die Löscharbeiten ist erheblicher Sachschaden in den Räumlichkeiten sowie am Gebäude entstanden. Das Wohnhaus ist zurzeit nicht bewohnbar. Der Gesamtschaden wurde bisher auf ca. 150.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Goldenstedt- Bungalow/Wohnwagen geriet in Brand

Am Montag, 01. März 2021, gegen 12.45 Uhr, kam es in der Straße Tiefer Weg auf einem dortigen Campingplatz zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein zu einem Bungalow umgebauter, feststehender Wohnwagen in Brand. Die freiwilligen Feuerwehren Goldenstedt und Lutten rückten mit neun Fahrzeugen und ca. 40 Einsatzkräften zur Brandstelle aus und löschten den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden an dem Bungalow. Dieser wurde auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Vechta- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Samstag, 27. Februar 2021, gegen 06.00 Uhr, kam es in der Straße Neuer Markt zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmiererei. Ein bisher unbekannter Täter besprühte eine Seitentür einer dortigen Apotheke mit Farbe. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 01. März 2021, gegen 14.15 Uhr, wurde ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne in der Straße Bergweg festgestellt und kontrolliert. Im Rahmen einer Kontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Lohne- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 01. März 2021, gegen 18.00Uhr, wurde ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Syke in der Dinklager Straße kontrolliert. Im Rahmen einer Kontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Lohne- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 01. März 2021, gegen 14.00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Straßen Dinklager Straße und Langweger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 90-jähriger PKW-Fahrer aus Damme übersah beim Linksabbiegen den vorfahrtsberechtigten PKW eines 40-jährigen Fahrers aus Lohne. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 40-Jährige leicht verletzt wurde. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

