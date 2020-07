Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Rucksack aus Einkaufswagen geklaut (08.07.2020)

Donaueschingen (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Mittwoch gegen 11.45 Uhr in einem Discounter in der Villinger Straße einer Kundin den Rucksack aus dem Einkaufswagen. In diesem befand sich ihr Geldbeutel mit rund 200 Euro Bargeld sowie weitere persönliche Gegenstände. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, zu informieren.

