POL-OH: Einbruch in Keller eines Mehrfamilienhauses

Fulda (ots)

Fulda - Den Keller eines Mehrfamilienhauses im Wallweg betraten Unbekannte am Sonntagabend (23.05.), gegen 21 Uhr, unerlaubt. Vermutlich gelangten die Einbrecher durch eine Nebeneingangstür in das Haus und in den Keller. Dort entfernten die Täter ein Vorhängeschloss eines Kellerabteils und betraten dieses unbefugt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unbekannt. Bei der anschließenden Flucht konnten die Einbrecher durch eine Zeugin gesehen und wie folgt beschrieben werden:

1. Männlich, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, blonde Haare zu einem Zopf gebunden 2. Weiblich, circa 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank, blonde, lockige Haare zu einem Zopf gebunden

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

