Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Täterfestnahme und Betäubungsmittelfund nach mutmaßlicher Bedrohungslage

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz - Wie bereits am Montag (24.05.) berichtet, nahmen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte am Sonntagabend (23.05.) einen 53-jährigen Mann aus Schlitz widerstandslos fest und stellten eine größere Menge Betäubungsmittel und verschiedene Waffen sicher.

Aufgrund der Ermittlungen der Polizei Lauterbach bezüglich einer mutmaßlichen Bedrohungslage erließ das zuständige Amtsgericht Gießen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen, einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes.

Spezialkräfte trafen den Schlitzer am Sonntagabend in seiner Wohnung an und nahmen ihn widerstandslos fest. Die Ermittler stellten dabei circa 600 Gramm Marihuana, mehrere Gramm Haschisch und Amphetamin sowie verschiedene Waffen sicher.

Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der 53-Jährige entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell