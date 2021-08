Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Anhaltesignale mißachtet Am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr, sollte der Fahrer eines grauen Peugeot in Rosengarten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn sowie einer Ansprache über den Lautsprecher des Streifenwagens reagierte er nicht auf die Anhaltezeichen. Er umfuhr den Streifenwagen sogar, nachdem dieser sich vor seinen Pkw setzte. Die Fahrt führte auf der B19 weiter in Richtung Schwäbisch Hall. An der Ampelanlage Neue Reifensteige / Steinbacher Straße in Schwäbisch Hall staute sich der Verkehr, weshalb der Peugeot anhalten musste. Durch die Beamten wurde versucht, über die geschlossene Seitenscheibe erneut Kontakt mit dem Fahrer aufzunehmen. Auch hierauf reagierte er nicht reagierte und wollte stattdessen wieder losfahren. Dies wurde von den Beamten nun endgültig unterbunden, indem die Seitenscheiben eingeschlagen, der Zündschlüssel abgezogen und der 67jährige Fahrer aus seinem Fahrzeug geholt wurde. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nun muss er mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Mißachtung von Zeichen und Weisungen sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell