Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Freitag gegen 11:40 Uhr war ein 26 Jahre alter Hyundai-Fahrer in der Grabenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Webergasse wollte er einer unbekannten Verkehrsteilnehmerin die Vorfahrt gewähren. Diese bog offenbar in einem zu engen Bogen nach links ab und beschädigte dabei mit ihrem PKW den Hyundai. Nach dem Zusammenstoß entfernte sie sich mit ihrem PKW unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Hyundai entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Bei der unbekannten Verkehrsteilnehmerin soll es sich um eine blonde Dame im Alter zwischen 30 und 50 Jahren gehandelt haben. Sie fuhr einen grauen oder silbernen Mercedes mit hohem Heck.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich mit Hinweisen unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell