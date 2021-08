Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Hofladen, Farbschmierereien & Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Aalen (ots)

Waiblingen-Bittenfeld: Einbruch in Hofladen

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in einen Hofladen in der Schillerstraße ein und entwendeten einen bisher unbekannten Bargeldbetrag aus der Kasse. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegengenommen.

Weinstadt-Endersbach: Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 6:15 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zum Innenbereich des Klärwerkes in der Großheppacher Straße und beschmierten eine Wand mit schwarzer Farbe. Der entstandene Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt telefonisch unter der Nummer 07151 65061 entgegen.

Remshalden: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Gleich drei Autos waren in einen Auffahrunfall am Freitagmorgen kurz vor 10 Uhr auf der B29 involviert. Ein 65 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr die Bundesstraße in Richtung Stuttgart entlang und bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 48-jährige Audi-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Unmittelbar dahinter fuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Alfa Romeo auf den Opel des 65-Jährigen auf. Der Opel sowie der Alfa Romeo waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde beim Unfall aber zum Glück niemand.

