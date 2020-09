Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt /-Ost (ots)

Unbekannte haben zwischen Sonntag (27.09.2020) und Dienstag (29.09.2020) mehrere Fahrräder erbeutet. Die Diebe entdeckten zwischen Sonntag, 08.00 Uhr und Dienstag, 07.30 Uhr in einem Hinterhof an der Lembergstraße ein Mountainbike. Sie machten sich an dem Schloss zu schaffen und flüchteten anschließend mit dem Fahrrad der Marke "Kreidler", das einen Wert von etwa 400 Euro hat. In einem Keller an der Wildunger Straße brachen die Täter von Montag, 19.30 Uhr bis Dienstag, 08.00 Uhr eine Tür auf und erbeuteten dort zwei E-Bikes der Marken "Bulls" und "Cube" im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße und unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

