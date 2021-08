Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Illegale Müllablagerung, Unfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Altreifen illegal entsorgt

Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag Altreifen auf der Höhe des Buswartehäuschens Wegses am Gemeindeverbindungsweg zwischen Neuhaus und Schüttberg illegal entsorgt.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu dem Vorfall zu melden.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt nicht beachtet

Ein 68 Jahre alter Ford-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 9:00 Uhr die Robert-Bosch-Straße in Richtung Steinbeisweg. Dort bog er an der Kreuzung nach rechts in Richtung Dr.-Max-Bühler-Straße auf den Steinbeisweg ein, missachtete aber die Vorfahrt einer von links kommenden 79-Jährigen in einem Toyota. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

